{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело по факту гибели туристки при сплаве в Алтайском крае

Женщина погибла после того, как опрокинулся рафт с 15 туристами

ТАСС, 5 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристки при сплаве по реке Песчаная в Алтайском крае. Об этом в среду говорится в сообщении управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"По результатам доследственной проверки по факту гибели туристки при сплаве по реке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, женщина была на сплаве в составе незарегистрированной группы туристов из 15 человек, которые приехали из Новосибирской области. Рафт с 15 туристами опрокинулся и 47-летняя женщина утонула. Ее тело обнаружили спасатели.

Теги
РоссияАлтайский край
Пандемия COVID-19
Польша готова выкупить вакцину J&J у Дании, которая отказалась ее использовать
Управление здравоохранения Дании ранее решило отказаться от вакцинации препаратом Johnson & Johnson в связи со случаями образования "необычных тромбов" после прививок
Читать полностью