СК возбудил уголовное дело по факту гибели туристки при сплаве в Алтайском крае

ТАСС, 5 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристки при сплаве по реке Песчаная в Алтайском крае. Об этом в среду говорится в сообщении управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"По результатам доследственной проверки по факту гибели туристки при сплаве по реке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, женщина была на сплаве в составе незарегистрированной группы туристов из 15 человек, которые приехали из Новосибирской области. Рафт с 15 туристами опрокинулся и 47-летняя женщина утонула. Ее тело обнаружили спасатели.