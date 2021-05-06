В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в омской деревне Каракуль

ТАСС, 6 мая. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, который повредил 25 строений, в том числе 14 жилых домов. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за возгорания камыша, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Предварительная версия - пожар пришел из-за [возгорания] камыша, который вплотную примыкал к деревне, обстоятельства уточняются", - сообщили в ведомстве, добавив, что по факту пожара проводится проверка.

"На место выехал прокурор района для координации действий правоохранительных органов", - добавили в ведомстве. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего. Кроме того, надзорное ведомство возьмет на контроль ход проведения проверки, а также вопросы материальной помощи пострадавшим.

Пожар в деревне Каракуль произошел в четверг днем. В деревне, которая располагается в 270 км от Омска, находятся 33 дома, в которых проживают порядка 60 человек. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС, пожар, в результате которого сгорели 25 строений (среди них 14 жилых домов), локализован. В пресс-службе добавили, что для жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения на 38 мест. Как сообщили ТАСС в ЕДДС района, по предварительной информации, в сгоревших домах проживали 17 человек.

В Омской области установилась сухая жаркая погода. В настоящий момент температура воздуха составляет около 22 градусов, порывы ветра в Большереченском районе области могут достигать 15 м/с.