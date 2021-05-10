МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего в лесу главы Минздрава Омской области

ОМСК, 10 мая. /ТАСС/. МЧС России задействует беспилотную авиацию в поисковой операции в Большеуковском районе Омской области, где три дня назад в лесу пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"От МЧС России сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника", - рассказали в пресс-службе.

Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Около суток знакомые чиновника искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл, самого мужчины рядом с ним не было.

Поисковая операция продолжается, в ней задействованы около 100 человек. Ожидается, что группировка будет увеличена в ближайшие сутки за счет привлечения волонтеров. Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками, привлечена техника повышенной проходимости и вертолет. Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".