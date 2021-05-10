Глава Минздрава Омской области извинился перед участниками его поисков

ОМСК, 10 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, которого в течение трех суток искали в лесу на севере региона, принес извинения всем участникам поисковой операции за то, что из-за него они не смогли отметить День Победы. Видеозапись обращения Мураховского распространила пресс-служба регионального правительства.

"Я хотел найти выход из леса, искал выход к населенному пункту почти трое суток. Я, во-первых, хочу выразить благодарность всем, кто за меня беспокоился, кто меня искал, я только сегодня понял, какая это армия людей огромная. Прошу прощения за то, что не дал отметить праздник 9 Мая [тем], кто участвовал в моем поиске. Еще раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо", - сказал Мураховский на видеозаписи.

Министр также выразил благодарность коллективу центральной районной больницы Большеуковского района и главе муниципалитета Сергею Казначееву, добавила пресс-служба регионального Минздрава. В пресс-службе отметили, что Казначеев, несмотря на проблемы со здоровьем, смог профессионально и оперативно организовать процесс поисков. Казначеев после операции находится в больнице.

Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В поисковой операции были задействованы порядка 100 человек, также привлекалась техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотники. Днем в понедельник министр сам вышел к людям в районе села Баслы, что примерно в 15 км от места, где днем ранее был обнаружен его квадроцикл. От госпитализации и медпомощи Мураховский отказался, во вторник он намерен выйти на работу.

Пресс-служба УМВД по Омской области в понедельник распространила видеозапись поисковой операции. На видеосъемке видно, что местность, где пропал министр, труднопроходимая и очень заболоченная. Для движения по ней необходимо использовать спецтехнику.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".