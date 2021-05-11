Новосибирские власти планируют на 30% увеличить число иногородних студентов в вузах

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где в ближайшие годы планируется реализация нескольких инфраструктурных проектов в сфере образования, к 2025 году планируют увеличить в вузах число студентов из других регионов на 30%, до 52 тыс. человек. Этих показателей планируется достичь за счет новых образовательных программ и строительства общежитий в крупных новосибирских вузах, сообщил ТАСС министр образования области Сергей Федорчук.

"В образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, обучается около 40 тыс. студентов из других регионов РФ. Численность иногородних обучающихся к 2025 году предположительно может увеличиться на 25-30%", - сказал министр.

Он отметил, что увеличение планируется за счет новых образовательных программ, проведения профориентационной работы в других регионах, развития система олимпиадной подготовки. "Кроме того, в ряде новосибирских вузов планируется строительство новых общежитий, что позволит обеспечить более комфортные условия проживания иногородних студентов", - добавил Федорчук.

Ранее о своих планах по увеличению числа иностранных студентов заявили два крупнейших вуза региона - Новосибирский государственный университет (НГУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Как сообщали представители вузов, для привлечения студентов планируется увеличить число магистерских программ, а также развивать онлайн-форматы обучения.

Об инфраструктурных проектах

В начале марта Новосибирск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он дал ряд поручений по реализации в городе крупных инфраструктурных проектов, в частности, строительства новых учебных корпусов НГУ. Первое здание планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2021 года.

Также премьер распорядился о строительстве для специализированного учебно-научного центра НГУ нового кампуса с общежитием, развлекательным центром и лабораторией. В общей сложности на территории Новосибирского госуниверситета планируется строительство девяти различных объектов исследовательской и социальной инфраструктуры в 2021-2025 годах. Для их создания планируют использовать три разных механизма финансирования: федеральная адресная инвестиционная программа, государственно-частное партнерство и средства частного инвестора.