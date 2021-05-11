На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Туруханском районе на севере Красноярского края, где из села Ворогово эвакуировали 68 человек из-за угрозы паводка. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Постановлением администрации Туруханского района на территории введен режим функционирования "чрезвычайной ситуации", - сообщили в ведомстве.

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края Евгений Мусс сообщил журналистам, что ночью вода поднималась на 28 см от критической отметки, но сейчас ситуация стабилизировалась.

По информации МЧС, подтопленных жилых домов пока нет. Согласно данным краевой прокуратуры, произошло подтопление подвалов в четырех домах. .

Село Ворогово расположено на левом берегу Енисея в 590 км от Красноярска. В нем проживают около 850 человек.