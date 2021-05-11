Новосибирские власти лишат господдержки аграриев, нарушивших противопожарный режим

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где весной из года в год сельхозпалы становятся причиной сложной ситуации с пожарами, будут на год лишать господдержки аграриев, привлекавшихся к административной ответственности за нарушение противопожарного режима. Об этом сообщил во вторник во время оперативного совещания правительства региона губернатор области Андрей Травников.

Ранее Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах Новосибирской области из-за пожароопасной обстановки. Всего в регионе с 1 мая было зафиксировано более 100 лесных пожаров, 83% из которых возникли в результате выжиганий сухой травы.

"Просьба обратить внимание на информацию - в этом году действует достаточно жесткая норма. За пожары на территории [сельхозтоваропроизводителей] они могут легко лишиться мер областной поддержки. Мера жесткая, но необходимая с учетом сложной пожароопасной ситуации", - сказал Травников.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства Светлана Невзорова отметила, что аграриев будут лишать областной господдержки, если они привлекались к административной ответственности за нарушение правил противопожарного режима. Срок действия меры - один год.

Как сообщал ранее начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, количество выездов пожарных на возгорания в Новосибирской области с 1 по 8 мая 2021 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен более поздним наступлением пика возникновения пожаров. Для стабилизации ситуации МЧС использует резервную технику и задействует беспилотную авиацию, а региональными властями было решено продлить режим повышенной готовности из-за пожаров.