В Красноярском крае проводят проверку по факту массовой гибели косуль в заказнике

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Полиция и охотнадзор проводят проверку информации о массовой гибели косуль в заказнике "Солгонский кряж" в Красноярском крае, где, по предварительным данным, найдены 34 трупа животных. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным местных СМИ, мертвых животных обнаружили жители Ужурского района во время сбора березового сока.

"Сотрудники отдела МВД России по Ужурскому району проводят проверку по факту обнаружения трупов животных <...>. Сегодня в ОМВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве заказника "Солгонский кряж" были обнаружены, по предварительным данным, 34 трупа косуль. В настоящее время на место происшествия выехали участковый уполномоченный полиции, а также представители охотнадзора", - сообщили в пресс-службе.

Начальник отдела охотнадзора Минэкологии края Николай Мальцев сообщил ТАСС, что, возможно, гибель животных связана с суровой и многоснежной зимой.