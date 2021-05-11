В Иркутской области по обвинению в убийстве сверстника задержали двух подростков

ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Двое подростков в возрасте 15 и 17 лет задержаны в Слюдянском районе Иркутской области, им предъявлено обвинение в убийстве 17-летнего знакомого, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"В кратчайшие сроки сотрудниками полиции были установлены личности подозреваемых. В настоящее время несовершеннолетние задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. 15-летнему и 17-летнему подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подростки распивали вместе спиртные напитки. Потерпевшему нанесли несколько ударов, после чего задушили его и спрятали тело под лед. В настоящее время подросткам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

В сообщении прокуратуры региона уточняется, что ведомство организовало проведение проверки соблюдения органами системы профилактики требований федерального законодательства. Отмечается, что один из соучастников убийства и потерпевший состояли на учете в органах системы профилактики.