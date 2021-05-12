Школу в Кемеровской области временно закрыли из-за радиоактивного газа радона

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Судебные приставы по решению суда и на основании требования Роспотребнадзора приостановили на 90 суток работу общеобразовательной школы в селе Шабаново Ленинска-Кузнецкого района Кемеровской области из-за превышения концентрации в помещениях природного радиоактивного газа радона, сообщает в среду на официальном сайте пресс-служба регионального управления ФССП.

"По результатам измерений активность радона в воздухе помещений нескольких учебных кабинетов, столовой, спортивного зала превышает нормированный уровень. Данные нарушения создают непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения. Ленинск-Кузнецкий районный суд Кемеровской области назначил наказание в виде административного приостановления деятельности общеобразовательной школы на 90 суток", - говорится в сообщении.

Решение вынесено на основании ст. 6.4. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта"). Временно закрытое общеобразовательное учреждение является единственным в селе Шабаново, где проживают около 1,5 тыс. человек.

"В школе 246 учеников, они временно переведены на дистанционное обучение", - сообщили ТАСС в школе.

Радон - радиоактивный химический элемент, содержится в земной коре в виде бесцветного газа, выходит на ее поверхность по естественным разломам и может накапливаться в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Продукты распада радона вызывают микроожоги в легочной ткани, повреждения в хромосомах клеток костного мозга, что увеличивает вероятность развития лейкозов.