Против экс-прокурора Норильска возбудили еще одно дело о коррупции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Третье уголовное дело по фактам коррупции возбуждено в отношении бывшего и. о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, арестованного за получение взятки в декабре 2019 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Гутаев был задержан в конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки. Его брат Докки Гутаев был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Они оба находятся под арестом.

"В отношении него, его брата Докки и бизнесмена Ширвана Гахиева возбуждено уголовное дело по фактам коррупции", - сообщил собеседник агентства. По его словам, бизнесмена подозревают в передаче взятки в размере 2 млн рублей при посредничестве брата прокурора. Один из магазинов Гахиева находился в жилом доме в Норильске. Позднее дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Гахиев должен был освободить помещения. Как считают правоохранительные органы, бизнесмен обратился к и. о. прокурора с просьбой оказать ему содействие в том, чтобы магазин продолжал занимать помещения до начала реконструкции. Гутаев воспользовался своим авторитетом, и мэрия разрешила бизнесмену использовать это помещение и дальше. Суд арестовал Гахиева до 22 июня 2021 года.

В марте 2020 года Гутаев был уволен из органов прокуратуры. По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году. Согласно данным базы СПАРК, Гахиев владеет несколькими торговыми предприятиями на территории Норильска.