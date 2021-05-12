Ущерб от паводка в Республике Алтай превысил 90 млн рублей

ТАСС, 12 мая. Почти 250 приусадебных участков и 60 жилых домов были подтоплены во время паводка в Республике Алтай. Предварительный ущерб в Горно-Алтайске и Чойском районе, наиболее пострадавших от подтоплений, превысил 90 млн рублей, сообщает пресс-служба Госсобрания региона в среду.

В конце апреля произошел резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай из-за обильных дождей. Из подтопленных домов были эвакуированы более 50 человек. В Чойском районе и Горно-Алтайске вводили режим ЧС. 1 мая вода пошла на спад, паводковая обстановка стабилизировалась.

"В связи с установившимися положительными температурами воздуха, дождями произошло ухудшение паводковой обстановки. Подтоплению подверглось девять населенных пунктов: 244 приусадебных участка с населением 697 человек и 58 жилых домов с населением 180 человек. Комиссиями муниципальных образований проведено обследование подтопленных приусадебных участков и жилых домов с целью определения причиненного ущерба. Предварительный ущерб составляет 92 млн 720 тыс. рублей. При этом в Горно-Алтайске - 90 млн рублей, в Чойском районе - 2 млн 720 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паводковыми водами разрушены семь мостов в Горно-Алтайске, пять из которых к настоящему времени уже восстановлены. На двух мостах до сих пор ограничено движение транспорта.

"Инженерные мероприятия по отсыпке береговой линии и отводу воды проведены в четырех населенных пунктах. Также провели работы по откачке воды из домовладений. Всего откачано более 6 тыс. кубометров воды", - подчеркивается в пресс-релизе.

В Республике Алтай почти 40 населенных пунктов, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время паводка в 2021 году. В прошлом году весеннее половодье прошло в регионе спокойно, но Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле, в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.