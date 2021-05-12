Прокуратура Кузбасса начала проверку после публикации видео с избиением подростка

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области начала проверку после публикации видео, на котором в городе Березовском группа девочек-подростков избивает сверстницу, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

В социальных сетях в среду появилось видео, на котором группа девочек-подростков избивает свою сверстницу руками и ногами. Из описания ролика следует, что инцидент произошел в городе Березовском Кемеровской области.

"Прокуратурой области в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись об избиении несовершеннолетней в г. Березовском. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе.

Проведение проверки поручено прокурору Березовского. Сотрудники городской прокуратуры изучат условия жизни несовершеннолетних, личности правонарушителей и потерпевшей, причины инцидента. Также на контроль прокуратурой поставлена проверка инцидента правоохранительными органами.

В новость были внесены изменения (15:55 мск) — передается с исправлением источника в лиде, верно — в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.