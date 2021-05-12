Ремонт балетного крыла Новосибирского театра оперы и балета планируют завершить осенью

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Ремонт балетного крыла Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), являющегося крупнейшим театральным зданием в РФ, завершится к октябрю 2021 года. В театре впервые в России появятся три балетных репетиционных зала, сообщил журналистам в среду художественный руководитель театра Владимир Кехман.

Ранее он сообщал ТАСС, что в 2021-2022 годах театр планирует приступить к ремонту купола и балетного крыла площадью порядка 4 тыс. кв. метров, а также к укомплектованию оборудованием репетиционной сцены. Общий объем финансирования оценивался в более чем 1,3 млрд рублей.

"В этом году мы заканчиваем все-все работы, связанные с балетным крылом. Мы [балетную труппу] отпускаем в отпуск сейчас, в июне, на три месяца, и они выходят уже в новые помещения. У них будет три новых зала - 18x10, 18x10 и 15x18 [кв. метров], которых нет ни в одном театре России, такого количества залов", - сказал Кехман.

Он добавил, что у артистов балета также появятся новые гримерки. Завершить работы планируется к октябрю 2021 года.

Ремонт большого зала НОВАТа проводился с лета 2019 года. В ходе ремонтных работ в зале на 1 500 мест появился бельэтаж - ярус с наилучшими визуальными и аудиохарактеристиками. Схема зрительного зала теперь включает партер, высокий партер, а также амфитеатр, бельэтаж и ярус. Были установлены дополнительные кресла, образующие центральную ложу бельэтажа, для соответствия современным требованиям пожарной безопасности и комфорта зрителей увеличили ширину кресел и проходов. В ноябре 2019 года Кехман заявлял, что объем средств, который потребуется на завершение реконструкции здания Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), составит около 1,5 млрд рублей за 2021-2022 годы.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Его здание является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и имеет статус объекта культурного наследия РФ. Конструкция купола - самая уникальная его часть. Диаметр купола - 60 метров, высота - 35 метров. Он свободно лежит на круговой балке, опирающейся на колонны, и для его поддержки не используются дополнительные архитектурные элементы.