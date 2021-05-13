В Кузбассе в 2021 году планируют построить четыре школы почти на 3 тыс. мест

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Четыре новых общеобразовательных школы, которые вместе смогут принять почти 3 тыс. учеников, будут открыты в Кузбассе в 2021 году. Число новых учебных мест почти на треть больше, чем было создано за два предыдущих года, сообщила в ответ на запрос ТАСС министр образования и науки региона Софья Балакирева.

"За счет строительства введены в 2019 году школа на 165 мест в селе Журавлево Промышленновского района, а в 2020 году - школа на 825 учащихся в Заводском районе Новокузнецка и школа на 1050 мест в жилом районе Лесная Поляна Кемерова. В 2021 году в Кузбассе будет построено четыре школы: на 330 мест в городе Тайге; на 1050 мест в микрорайоне 15а в Кемерове; на 1000 мест в Анжеро-Судженске и на 550 мест в военном городке города Юрги", - говорится в ответе.

Все школы строятся с привлечением федеральных средств по нацпроекту "Образование". По данным регионального министерства, к 2024 году Кузбассу потребуется почти 13 тыс. дополнительных мест в учреждениях общего образования, это связано с ежегодным увеличением количества школьников. Сейчас кузбасские школы работают в две смены, и доля тех, кто учится во вторую смену, ежегодно растет, с 2018 года этот показатель увеличился большее чем на 40%.

"Всего во вторую смену в 2020/2021 учебном году обучается 64 334 школьников, что составляет 21,06% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций Кузбасса. Число обучающихся во вторую смену в 2018 году составляла 45 665, в 2019 году - 55 324, в 2020 году - 64 334", - приводят данные статистики в министерстве.

Президент России Владимира Путина в послании парламенту поставил задачу к 2025 году иметь не менее 1,3 тыс. новых общеобразовательных учреждений, чтобы решить проблему третьих смен в школах. Минпросвещения РФ ранее сообщало, что третью смену в российский школах планируется полностью ликвидировать к 2025 году, при этом необходимо не допустить роста числа занимающихся во вторую смену.