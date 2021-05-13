Беспилотники ЦВО приступили к мониторингу лесных пожаров в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Расчеты беспилотников "Орлан-10" Центрального военного округа приступили к мониторингу очагов возгорания в лесу рядом с военными объектами в Кемеровской области и Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"В связи с наступлением пожароопасного сезона военнослужащие подразделений беспилотной авиации проводят разведывательные полеты. Воздушная разведка ведется на высоте от 300 до 1000 м и на удалении до 100 км. Применение беспилотников значительно сокращает время на получение достоверных данных о возможных очагах возгорания", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что беспилотники оснащены тепловизором, видеокамерой, а также другим оборудованием. Полученные данные с аппаратов существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

В региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа. Для мониторинга лесных пожаров в Сибири задействовано более 200 военнослужащих и около 15 единиц военной и специальной техники.