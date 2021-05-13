Число отдыхающих в санаториях Новосибирской области выросло в 2021 году почти на треть

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Количество туристов, отдыхающих в санаториях Новосибирской области, на текущий период 2021 года на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила председатель комитета по развитию санаторно-курортной отрасли Новосибирской ассоциации туристских организаций Юлия Шелепенкова в пресс-центре ТАСС в четверг.

"Прирост по санаторно-куроротной отрасли на сегодняшний момент по сравнению с прошлым годом составляет порядка 30%. Люди наконец-то поняли, что нужно оздоравливаться, получать медицинские процедуры, просто отдыхать", - сказала Шелепенкова.

По ее словам, уже сейчас на лето забронировано 80% номерного фонда. На июнь туристы бронировали себе номера по системе туристического кешбэка. В связи с продлением данной программы до конца года, о чем накануне заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ожидается, что через месяц свободных мест не останется.

Продлить программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта (туристический кешбэк) всем гражданам до конца 2021 года поручено президентом Владимиром Путиным. При этом в период летних каникул предусмотрено возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей.