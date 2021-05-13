На ремонт дорог в Новосибирске дополнительно направят 278 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Областные власти направят дополнительные 278 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирске, где остро стоит проблема автомобильных пробок, в том числе из-за плохого состояния дорог после зимы, а недофинансирование дорожной отрасли оценивается 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее он оценил недофинансирование дорожной отрасли города в полтора раза. По его словам, на все виды деятельности направляется 2,6 млрд рублей вместо необходимых 3,8 млрд рублей.

"В Новосибирске 13 млн кв. м автодорог. Из-за недостаточного финансирования последние 10 лет ремонт улично-дорожной сети проводился на 5-6% от общей площади. <…> Решение губернатора о выделении 278 млн рублей позволит отремонтировать наиболее проблемные участки", - написал Локоть.

Мэр отметил, что многие крупные автодороги в городе не обновлялись 10-15 лет, город своими ресурсами не сможет поддерживать их в нормативном состоянии.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре, потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе "впору" объявлять режим повышенной готовности - "по состоянию дорог".

Глава Минтранса региона Анатолий Костылевский отмечал, что мэрия должна наладить контроль за качеством выполнения дорожных работ, которое "оставляет желать лучшего". Также, по мнению министра, необходимо выстроить структуру управления: в настоящее время глава района города не подчиняется заместителю мэра в области дорожного хозяйства, поэтому у последнего нет рычагов управления.