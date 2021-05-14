Новосибирская область получит 865 млн рублей на строительство ледовой арены

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Новосибирская область получит 865 млн рубле из резервного фонда правительства Российской Федерации на строительство ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Таким образом, общий объем финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Новосибирск 5 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил премьера рассмотреть возможность дополнительного федерального финансирования на ЛДС. Мишустин обещал рассмотреть вопросы дофинансирования строительства. Позднее глава региона пояснил, что речь идет о 2,5 млрд рублей.

"Принято решение направить в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительно 865 млн рублей на строительство ледовой арены. В результате выделения средств планируется обеспечить уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%. С учетом уже выделенных средств общий объем финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

Власти Новосибирска рассчитывают также на федеральное софинансирование при создании спортивного парка рядом с ледовой ареной. Работы по благоустройству, благодаря которым планируется оборудовать пешеходные тротуары и спортивные площадки, оцениваются 433 млн рублей. Как сообщила журналистам в пятницу вице-мэр города Анна Терешкова, проект направлен в Министерство строительства и ЖКХ РФ для получения федеральных средств. "Срок завершения работ - 2022 год. Мы надеемся, что Минстрой РФ поддержит данный проект, пока в устной форме у нас такие подтверждения есть", - пояснила Терешкова.

Молодежный чемпионат мира планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.