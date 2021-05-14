Заместителю министра транспорта Новосибирской области продлили арест по делу о коррупции

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска продлил на три месяца и 10 суток срок содержания под стражей заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого, обвиняемого в получении взятки, сообщается на сайте суда.

"Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С. В. продлен на три месяца 10 суток, то есть по 25 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки в отношении Ставицкого. Он был задержан, в областном Минтрансе и ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" прошли следственные действия. 20 марта он был арестован.

По данным следствия, Ставицкий предложил задержанному в декабре 2020 года главе ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаилу Чуманову передавать ему взятки в виде денег и услуг за способствование финансированию по госконтрактам для выполнения планов, а также за общее покровительство по службе. С октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей.

23 декабря 2020 года Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки на суммы 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.