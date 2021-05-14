Одного из лидеров общины Виссариона приговорили к 1,5 года условно за хранение патронов

ТАСС, 14 мая. Курагинский районный суд в Красноярском крае признал виновным в незаконном хранении патронов одного из лидеров Церкви последнего завета (общины Виссариона) Владимира Ведерникова, находящегося в СИЗО в Новосибирске по другому делу. Он приговорен к полутора годам условно, говорится в официальном Telegram-канале адвокатов организации.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при Церкви последнего завета Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

"Суд признал его виновным в хранении патронов (ст. 222 ч. 1 УК РФ) и назначил наказание на срок 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - сообщили адвокаты. Защита намерена обжаловать приговор. Адвокаты отметили, что Ведерников лично принимал участие в судебном заседании, для этого он был доставлен из СИЗО Новосибирска, но скоро будет отправлен обратно.

Ранее прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр организации расположен в так называемой Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края. Весной этого года Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск регионального Минлесхоза о досрочном расторжении с Церковью последнего завета договора безвозмездного пользования лесным участком в Табратском лесничестве. Там расположены строения, используемые общиной в качестве паломнического скита.