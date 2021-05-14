Из-за пожара на крупной птицефабрике под Томском погибли 60 тыс. цыплят

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Пожар на площади 300 кв. м произошел вечером в пятницу на птицефабрике в поселке Светлый на окраине Томска. В здании находились 120 тыс. цыплят, погибла половина из них, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре на территории Межениновской птицефабрики в пос. Светлый поступило в 19:14 (15:14 мск). В одноэтажном кирпичном здании горело в вентиляционной шахте, частично кровля. Пожар локализован в 20:05, ликвидирован - в 20:30. Предварительная площадь пожара - 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в здании находились 120 тысяч цыплят. По предварительным данным, из-за задымления погибла половина из них. В ликвидации пожара принимали участие более 20 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

ООО "Межениновская птицефабрика" - крупное аграрное предприятие, которое производит и продает на рынках Западной Сибири продукцию из мяса птицы, мяса скота и многое другое. По данным системы СПАРК, выручка компании от продаж составила более 5 млрд рублей в 2020 году, 623 млн - чистая прибыль.