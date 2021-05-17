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Присяжные признали виновным мужчину в убийстве семьи в Красноярске

По версии следствия, он убил соседей после просмотра жестоких сцен в компьютерной игре

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Суд присяжных признал виновным и не подлежащим снисхождению Ивана Ежова, обвиняемого в убийстве в Красноярске весной 2020 года семьи из трех человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

"Суд присяжных в итоге вынес вердикт - "виновен, снисхождению не подлежит", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Ежов убил соседей после просмотра жестоких сцен в компьютерной игре и находясь в алкогольном опьянении. Он хотел скрыть следы преступления и он совершил действия над телами, создавая картину преступления, подвергающую сомнению его причастность к убийству. На причастность к преступлению сотрудники полиции проверили более 250 человек.

Оглашение приговора в Красноярском краевом суде назначено на 19 мая.

Тела трех человек с ножевыми ранениями были найдены в конце марта 2020 года в квартире на улице Щорса. Погибла хозяйка квартиры, ее отец и девятилетняя дочь. Убийство вызвало большой общественный резонанс.

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