Травников заявил о стабилизации ситуации с пожарами в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Ситуация с пожарами в Новосибирской области, где ранее Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС из-за большого количества возгораний, стабилизировалась. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании облправительства губернатора региона Андрей Травников.

Ранее Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах Новосибирской и Омской областей. Наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдалась в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах Новосибирской области. Число пожаров за период длинных майских выходных в регионе выросло в четыре раза - до 1 857.

"Продолжает действовать режим повышенной готовности и особый пожароопасный период, хотя можно констатировать, что ситуацию удалось стабилизировать. Количество термоточек и количество пожаров, которые фиксируются ежесуточно, значительно снизилось. Можно сказать, что самый тяжелый, опасный с точки зрения ландшафтных пожаров <…> период мы пережили", - сказал Травников.

Начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов добавил, что за неделю зарегистрированы 63 природных пожара в 17 районах области на площади свыше 440 га, лесных пожаров в Новосибирской области не обнаружено. "По данным космомониторинга, зафиксировано 703 термических точки, из которых 74 - в пятикилометровой зоне от населенных пунктов <…> Основная причина - пал сухой растительности", - отметил Орлов.

Ранее он сообщал, что количество выездов пожарных на возгорания в Новосибирской области с 1 по 8 мая 2021 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен более поздним наступлением пика возникновения пожаров. Для стабилизации ситуации в МЧС использовали резервную технику и задействовали беспилотную авиацию, а региональными властями было решено продлить режим повышенной готовности из-за пожаров.