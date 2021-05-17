Первый в Сибири киберполигон открылся на базе университета телекоммуникаций и информатики

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Первый в Сибири киберполигон для повышения национальный кибербезопасности начал работать на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), сообщил в понедельник на его церемонии открытия исполняющий обязанности ректора СибГУТИ Бари Хаиров.

Как сообщал в пятницу журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, киберполигоны открыты в Москве, Дальневосточном федеральном университете (остров Русский) и научно-технологическом университете "Сириус" (Сочи). В скором времени они будут запущены в Санкт-Петербурге и других городах. А в 2021 году на первых пяти полигонах пройдут учения по кибербезопасности.

"Киберполигон создан для школьников, студентов и молодых специалистов. Нам досталась честь быть первыми в Сибири, и мы будет продолжать на базе киберполигона научно-исследовательские работы, отрабатывать практические навыки, которые нам доверили", - сказал Хаиров.

На киберполигоне будут проходить соревнования по WorldSkills, киберспорту, заработает студенческое конструкторское бюро. В лабораториях и учебных классах киберполигона будут заниматься студенты, школьники, курсанты и воспитанники детских домов. Его работа направлена на формирование благоприятных условий для создания и реализации инновационных проектов в сфере телекоммуникаций, цифровых технологий и информационной безопасности.

Среди локаций киберполигона - "Лаборатория кибербезопасности", "Лаборатория цифровых платформ госуправления Smart City", "Клуб по киберспорту", "Лаборатория по искусственному интеллекту".

Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве.