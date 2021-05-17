Новосибирские власти планируют в два раза увеличить турпоток в регион в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, которая в 2020 году вошла в рейтинг 20 наиболее привлекательных для путешествий регионов России, в 2021 году планирует увеличить сократившийся в период пандемии турпоток в два раза - с 538 тыс. до 1,1 млн человек. Это позволит региону вернуться к показателям 2019 года, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"К концу 2021 года планируется достичь показателей 2019 года: 94,1 тыс. иностранных туристов должны посетить Новосибирскую область, а количество туристов, размещенных коллективных средствах размещения, к концу года должно приблизиться к 1 115 тыс. человек", - сказал Решетников.

Министр отметил, что по итогам 2020 года регион принял 37,5 тыс. иностранных гостей, а в отелях и гостиницах более 538 тыс. человек. Больше всего туристов приезжало из Китая, Германии, Казахстана, Южной Кореи, Италии, Белоруссии. При этом до 2020 года поток иностранных туристов в области ежегодно рос на 20-50%, за четыре года показатель вырос более чем в два раза.

Рост турпотока планируется в том числе за счет активной информационной кампании и программ лояльности. В частности, Минэкономразвития совместно с туристко-информационным центром региона разработана бонусная программа "Карта гостя". В 2020 году в ней приняли участие 60 компаний, среди которых десять музеев и два театра. Кроме этого, регион участвует в федеральной программе туристического кешбэка, которой уже воспользовались 3,8 тыс. человек. "По отзывам туроператоров и санаториев, за время действия программы продажи увеличились в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет", - добавил министр.

Средняя продолжительность поездки составила семь дней. Большинство туристов (95%) предпочли бронирование тура, только проживание в отелях выбрали лишь 184 туриста (87 броней).

Как сообщала начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина, в 2021 году регион намерен достичь объема оказанных туристических услуг в размере около 10 млрд рублей, увеличив его по сравнению с предыдущим годом на 112%.