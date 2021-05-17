СК возбудил дело после конфликта в ночном клубе Иркутска, где застрелили человека

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК возбудили уголовное дело о халатности в связи со смертью мужчины, который был застрелен в ночном клубе в Иркутске, когда сотрудники Росгвардии пытались погасить там конфликт. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью 1 мая. Двое нетрезвых мужчин пришли в один из ночных клубов Иркутска. Когда охрана их не пропустила, они начали вести себя агрессивно. Работники заведения вызвали сотрудников правоохранительных органов. Вневедомственная охрана предложила дебоширам проследовать в отдел полиции, те стали оказывать сопротивление.

Сотрудник Росгвардии сделал предупредительный выстрел, но один из дебоширов не успокоился. Позже произошел еще один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, также был ранен охранник ночного клуба. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области, комментируя инцидент, ТАСС сообщили, что "по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение".