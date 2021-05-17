Выездная сессия женского форума в Кемерово пройдет с участием представителей восьми стран

ТАСС, 17 мая. Выездная сессия Евразийского женского форума, которая состоится 24-25 мая в Кемерове и будет посвящена роли женщин в развитии промышленных регионов в период пандемии коронавируса, пройдет с участием представителей из восьми стран, сообщила на пресс-конференции ТАСС в понедельник организатор, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

"У нас будет вовлечена большая часть субъектов РФ на форуме, как в режиме личного присутствия, так и онлайн, и в том числе подключаются страны. Из очного присутствия будет ЮАР, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Франция, США, и ряд стран присоединятся к нам в онлайн-формате. Интерес со стороны зарубежных партнеров велик", - сказала Цивилева.

Она уточнила ТАСС, что всего в форуме ожидается участие представителей 15 стран - участники из семи зарубежных государств будут участвовать в сессии онлайн. Основной площадкой для его проведения выбран ледовый дворец "Кузбасс", который вмещает до 6 тыс. человек.

Впервые международный женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" прошел в кузбасском Новокузнецке в 2019 году, в нем приняли участие женщины из 16 стран и 39 субъектов РФ. В 2021 году форум будет проведен уже в статусе выездной сессии Евразийского женского форума - крупнейшей международной площадки для обсуждения роли женщин. По словам заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, предстоящая выездная сессия в Кузбассе будет иметь более широкую повестку и станет одним из самых заметных событий при подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму, который пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге.

"Он [форум в Кемерове] будет включать вопросы профилактики, реабилитации после COVID-19, проблемы здоровья работающих женщин в целом, поскольку вопросы диспансеризации для этой категории женщин являются очень важными. На форуме собираются женщины, занятые в экономике, промышленности, делающие все возможное [для улучшения в вопросах] экологии, окружающей среды, соблюдения техники безопасности на предприятиях. Все, что будет обсуждаться, получит продолжение на третьем Евразийском женском форуме", - отметила вице-спикер СФ.

Лейтмотивом женского форума в Кемерове станет тема 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса, которое по указу президента РФ будет отмечаться в июле текущего года. Программа женского форума будет включать в себя посещение мест, связанных с открытием и освоением угля. Также участникам покажут, как изменился промышленный регион накануне юбилея, какие знаковые социальные и инфраструктурные объекты были построены.