В Окинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за размытой талыми водами дороги

ТАСС, 18 мая. Администрация Окинского района Бурятии во вторник ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за региональной дороги Монды - Орлик, которую размыло талыми водами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 08:50 (03:50 мск) от оперативного дежурного ЕДДС Окинского района в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что из-за обильного снеготаяния произошел размыв на 91-м км автодороги регионального значения Монды - Орлик. В районе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Дорожные службы ведут восстановительные работы.