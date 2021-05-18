В Иркутске возбудили дела о картельном сговоре на 840 млн рублей при ремонте дорог

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Полиция в Иркутске возбудила уголовные дела о картельном сговоре между муниципальным предприятием по ремонту дорог и двумя предпринимателями, которые в результате получили доход в размере более 840 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"По предварительным данным, экс-директор муниципального предприятия по ремонту автомобильных дорог в городе Иркутске в нарушение законодательства заключил с двумя местными предпринимателями ограничивающее конкуренцию картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах при проведении электронных аукционов. В результате антиконкурентного сговора муниципальное предприятие добилось победы на аукционе и заключило несколько контрактов на выполнение работ по ремонту автодорог в городе Иркутске. Сумма извлеченного противоправным способом дохода превысила 840 млн рублей", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что муниципальным предприятием, нарушившим закон является "Иркутскавтодор".

Дела возбуждены по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В офисах и по месту проживания руководителей организаций проведены обыски, изъяты электронные носители информации, документы и другие вещественные доказательства.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками антимонопольной службы, ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.