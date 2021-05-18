В Красноярском крае задержали мужчину, сообщившего о минировании вокзала

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Житель Канска в Красноярском крае задержан за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В службу 112 поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала станции Канск - Енисейский. Была произведена эвакуация пассажиров и работников железнодорожного транспорта. В ходе обследования здания вокзала и прилегающей к нему территории специалистами каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.

"Транспортным полицейским удалось установить и задержать злоумышленника. Им оказался 33-летний житель города Канска", - сообщили в полиции.