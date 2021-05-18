В Омской области ликвидировали последний из трех крупных лесных пожаров

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Пожарные потушили последнее из трех крупных лесных возгораний в Омской области, к тушению которого из-за труднодоступности местности привлекали силы "Авиалесохраны". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного управления лесного хозяйства региона.

"Потушен последний пожар в Усть-Ишимском районе, на котором несколько дней работали привлеченные сотрудники федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана", - сообщили в пресс-службе.

Площадь пожара составила 250 га, он был локализован накануне. Еще два пожара в Крутинском и Муромцевском районе площадью 1,8 и 0,7 тыс. га были потушены в выходные. В этих двух муниципалитетах был введен режим ЧС, в Крутинском районе он уже снят.

В Омской области, где установилась сухая жаркая ветреная погода, сохраняется напряженная пожарная обстановка. По данным управления, природные пожары в 2021 году прошли в регионе площадь в 1,3 млн га, что в 3 раза превышает показатели прошлого года на данный период. В большинстве из 32 районов области введен четвертый, высокий класс пожарной опасности, на территории 9 районов ожидается пятый, максимальный класс пожарной опасности. В Омской области введен запрет на посещение лесов.