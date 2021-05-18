Подростков из Канска будут судить по террористическим статьям

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование в отношении трех подростков из Канска Красноярского края, подозреваемых в преступлении террористической направленности, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Завершено расследование уголовных дел, возбужденных по материалам УФСБ в отношении троих 15-летних подростков по факту прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), а также четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020-го подростки самостоятельно обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в заброшенном доме, а также на пустырях и стройках.

Ранее сообщалось, что в отношении подростков возбуждены уголовные дела по фактам прохождения обучения осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участия в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Однако позднее дело об участии в террористическом сообществе было прекращено из-за непричастности подростков к этому деянию. В марте этого года ведомство возбудило новые уголовные дела, связанные с изготовлением взрывчатых веществ.