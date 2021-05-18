Около 50% детей из СФО отдохнут этим летом в местных оздоровительных лагерях

НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Более 47% детей, проживающих в регионах Сибирского федерального округа (СФО), планируется обеспечить отдыхом в летних оздоровительных лагерях Сибири в рамках оздоровительной кампании, это примерно на 4% выше показателей 2019 года. Предполагается, что детей примут 5,7 тыс. учреждений отдыха, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

"В этом году в регионах СФО летний оздоровительный отдых будет организован в более чем 5,7 тыс. учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе планируется открыть около 5,1 тыс. лагерей с дневным пребыванием детей. Предполагается, что летняя оздоровительная кампания в Сибири в 2021 году охватит 47,4% детей. До пандемии коронавирусной инфекции, в 2019 году, охват составил 43,8% детей школьного возраста", - говорится в сообщении

Как уточнили в информационном центре, будут созданы условия для качественного отдыха и оздоровления более 320 тыс. детей с особенностями здоровья, детей-сирот и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. При этом предполагаются наполняемость учреждений не более чем на 75%, организация работы лагерей без проживания персонала, возможность открытия палаточных лагерей.

Как ранее сообщала первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина, увеличение спроса на детский отдых за пределами региона ожидают в субъектах Сибирского федерального округа (СФО) благодаря программе возврата 50% стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря. Она отметила, что в Красноярском крае в 2020 году в детских оздоровительных лагерях смогли отдохнуть только 3 тыс. детей. Ожидается, что в этом году эта цифра достигнет 102,7 тыс. школьников. В соседних Новосибирской и Кемеровской областях детские лагеря в совокупности посетят более 200 тыс. детей.