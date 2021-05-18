Кардиологический медицинский кластер построят на юге Кузбасса в Новокузнецке

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 18 мая. /ТАСС/. Кардиологический медицинский кластер, в который войдут диспансер, учебный и научно-исследовательский центры, будет построен на юге Кузбасса в городе Новокузнецке. Первый камень на месте строительства заложили губернатор Сергей Цивилев и первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, сообщается на сайте регионального правительства.

"Важно акцентировать внимание на улучшении качества оказания помощи пациентам с болезнями сердца в южной агломерации. Поэтому именно здесь мы приняли решение создать современный филиал кузбасского кардиоцентра. Площадкой под строительство выбрали территорию бывшего санатория, который находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Сейчас идет демонтаж старого здания. Здесь есть вся инфраструктура: вода, электричество, канализация, дорога", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Параллельно с демонтажными работами ведется разработка проектной документации. После ее утверждения будут определены конкретные сроки строительства и ввода в эксплуатацию медицинского кардиологического комплекса. Это позволит создать равные возможности для оказания высокотехнологичной медпомощи для жителей севера и юга Кузбасса. Сейчас основные базы Кузбасского кардиологического клинического диспансера имени академика Л.С. Барбараша и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний находятся в Кемерове. После строительства кластера их филиалы смогут полноценно работать в Новокузнецке.

"Тот вектор, которого придерживается губернатор, местное министерство здравоохранения и Минздрав России, верный. Строительство инфекционной больницы (ведется в Новокузнецке с 2020 года - прим. ТАСС), развитие кардиологической службы помогут сохранить и укрепить здоровье жителей по самым опасным в плане смертности заболеваниям", - сказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее место среди причин смертности в России, борьба с ними включена в нацпроект "Здравоохранение". Снижение смертности от ССЗ планируется добиться за счет усиления мер профилактики, ранней диагностики заболеваний и повышения качества их лечения.