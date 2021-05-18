Хирургический корпус томского онкодиспансера введут в эксплуатацию в декабре

ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Хирургический корпус томского областного онкологического диспансера, который строится в областном центре по нацпроекту "Здравоохранение", будет введен в эксплуатацию в декабре и оснащен уникальным для региона оборудованием, сообщил во вторник журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Строительство девятиэтажного хирургического корпуса онкологического диспансера в Томске на 120 коек, который создается на средства национального проекта "Здравоохранение" и должен стать последним звеном в цепочке оказания онкологической помощи жителям региона, началось в 2019 году. На строительство современного медцентра направлены 4 млрд рублей.

"Восемь лет назад мы приняли решение о создании онкологической программы. Последнее [звено программы] - хирургический корпус, который мы сегодня заканчиваем. Стоит он 4 млрд рублей, 3 млрд рублей - стоимость оборудования, там пять-семь операционных, в том числе такие, которых еще нет в Томской области. С его строительством мы заканчиваем всю программу по онкологии - все лучшее, что есть в мире, оно будет в Томской области", - сказал губернатор, уточнив, что корпус должен быть сдан в эксплуатацию в декабре.

Как пояснил ТАСС и.о. главного врача онкодиспансера Максим Грищенко, в корпусе появится сеть из компьютеризированных операционных. Самая главная их особенность - возможность проводить телемедицинские операции, выводить изображение с камер на другие устройства, например, чтобы попросить совета более опытных и именитых коллег в Москве. Кроме того, проводить операции в них удобнее - все изображения с оборудования, снимки и данные обследований выводятся на экраны перед глазами хирургов, также технологии позволят контролировать климат, освещение и цвет стен в помещении. Сейчас в регионе нет таких операционных, за Уралом есть только две подобные, ближайшая в 500 км от Томска - в Красноярске.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". По данным областной администрации, в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в регионе к 2024 году планируется сократить смертность от новообразований с 218,1 случая на 100 тыс. человек до 205 случаев. Выявление рака на ранней стадии должно вырасти с 57,2% до 63%.