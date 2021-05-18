СК возбудил дело после исчезновения двух воспитанниц алтайского интерната

ТАСС, 18 мая. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух 16-летних воспитанниц школы-интерната имени Г. К. Жукова, которые пропали 14 мая в Горно-Алтайске после занятий. Их местонахождение до сих пор не установлено, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по региону.

Две школьницы ушли из школы-интерната днем в пятницу после урока физкультуры. Работники учреждения в тот же день обратились в правоохранительные органы, однако поиски не дали результата до сих пор.

"Организованные поиски несовершеннолетних продолжаются, они не прекращены. По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Известно, что девочки ранее уходили из интерната, но всегда возвращались", - уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

Следователями проверяются условия жизни, воспитания и обучения в интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках дела следователи проверят эффективность профилактической работы в интернате.