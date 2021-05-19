Школа в Новокузнецке, где распылили перцовый баллончик, возобновила работу

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Школа №26 в Новокузнецке, где в среду была проведена эвакуация из-за распыления перцового баллончика и откуда госпитализировали 11 учеников, возобновила работу. Опасных веществ в воздухе по результатам проведенных проб не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Кузбасса.

"В районе 09:35 (05:35 мск) в кабинете школы №26 города Новокузнецк было распылено неизвестное вещество. Сразу же были эвакуированы 97 детей и шесть взрослых. 11 детей сообщили о плохом самочувствии, они были доставлены в больницу. За состоянием детей сейчас наблюдают медики. На место прибыли оперативные службы города, которые взяли пробы воздуха. Опасных веществ выявлено не было. В настоящее время все школьники возвращены в образовательную организацию", - сказали в министерстве.

По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. В связи с инцидентом проверки организованы полицией, следственным комитетом и прокуратурой. По предварительным данным следователей, перцовый баллончик распылил в школе ученик старших классов.