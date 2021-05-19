Новосибирские власти планируют почти на 50% увеличить число камер на дорогах

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где остро стоит проблема автомобильных пробок, планируют на 47% увеличить количество приборов видеофиксации, что позволит сделать движение на дорогах региона более автоматизированным и увеличить пропускную способность автомагистралей. Часть из них планируется закупить в течение 2022-2024 годов, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник Центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеслав Трещев.

"По региональной программе безопасности дорожного движения в этом году четыре стационарных прибора видеофиксации, и соответственно - в 2022-2024 годах еще по шесть [каждый год]. Также у нас сейчас идет к завершению внедрение интеллектуальной транспортной системы, по крайней мере, проект. Так вот, в этом проекте - 58 комплексов фотофиксации запланировано разместить у нас в регионе. Сейчас их 169", - сказал Трещев.

Он отметил, что для оптимизации транспортных потоков планируется также увеличить число светофоров, однако, по словам Трещева, снижение скорости автомобилистов не является главной целью. "В конечном итоге преследуется цель увеличения пропускной способности", - пояснил он.

К июлю в регионе планируется завершить разработку интеллектуальной транспортной системы (ИТС), призванной повысить эффективность дорожного движения в Новосибирской агломерации. ИТС - аппаратно-программный комплекс, который должен обеспечить эффективную работу транспорта, безопасность людей и экологии. Его актуальность объясняется необходимостью автоматизировать управление дорожным движением в Новосибирской агломерации - в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, рабочих поселках Краснообск и Кольцово.

В октябре 2020 года Минтранс области подвел итоги конкурса на разработку проекта ИТС, победителем стала компания "Ситроникс". Новая система позволит управлять парковками, "умными" остановками и общественным транспортом.