В Новокузнецке поместили в реанимацию двух пострадавших от распыления газового баллончика

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Двух из 11 школьников, пострадавших при распылении газа в школе Новокузнецка Кемеровской области, поместили в реанимацию для наблюдения. Детям проводится детоксикация, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Кузбасса.

"В настоящее время девять детей находятся в общей палате, в удовлетворительном состоянии. Двух учащихся пятого класса поместили в реанимацию для наблюдения, они чувствуют себя хорошо. Детям проводится детоксикация", - сказала собеседница агентства.

В среду в районе 09:35 местного времени (05:35 мск) в кабинете школы №26 города Новокузнецк было распылено неизвестное вещество. Сразу же были эвакуированы 97 детей и шесть взрослых. 11 детей сообщили о плохом самочувствии, они были доставлены в больницу. За состоянием детей сейчас наблюдают медики. На место прибыли оперативные службы города, которые взяли пробы воздуха. Опасных веществ выявлено не было. В настоящее время все школьники возвращены в образовательную организацию.

По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. В связи с инцидентом проверки организованы полицией, следственным комитетом и прокуратурой. По предварительным данным следователей, перцовый баллончик распылил в школе ученик старших классов.