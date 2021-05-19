Уровень воды в Оби в Томской области превысил критические отметки

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Уровень воды поднялся в реке Обь в Томской области в середине мая и превысил опасные отметки у населенных пунктов в центральной части региона на 67-107 см. Из-за этого за минувшие два дня оказались подтоплены более 50 приусадебных участков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В начале мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что сезон паводков наступает на крупных реках Сибири с приходом весеннего тепла. Наиболее сложная гидрологическая ситуация прогнозировалась в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях.

"В результате повышения уровня воды в реке Оби (за 17 и 18 мая) произошло подтопление шести приусадебных участков в селе Могочино Молчановского района, одного приусадебного участка в микрорайоне Рейд села Тогур Колпашевского района, двух приусадебных участков в деревне Усть-Чая Колпашевского района. Количество подтопленных приусадебных участков в селе Игреково Молчановского района увеличилось до 36", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, в регионе в первых числах мая началась вторая волна паводков, талые воды привели к подъему уровня воды в Оби и ее притоках. В связи с этим начались переливы дорог и были подтоплены несколько участков. В середине мая вода вновь поднялась - сейчас на 67-107 см превышены опасные отметки в трех пунктах наблюдения из шести, в центральной части региона.

В настоящее время все 55 подтоплений приусадебных участков и восемь переливов дорог находятся на контроле ГУ МЧС по региону. Население обеспечено всем необходимым. Подтопленных домов нет.