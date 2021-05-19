Задолженность жителей перед Фондом ЖКХ Новосибирской области превысила 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Задолженность граждан перед Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области составляет более 1 млрд рублей, за год сумма увеличилась примерно на 30 млн рублей. Об этом в среду в комитете заксобрания региона сообщил и.о. исполнительного директора регионального Фонда модернизации и развития ЖКХ Дмитрий Кулешов.

"Задолженность на 1 января 2021 года составляет 1,073 млрд рублей. За четыре месяца 2021 года общая задолженность снизилась на 22 млн рублей за счет судебной работы, погашения просроченной задолженности", - сказал он.

Дмитрий Кулешов сообщил, что при взыскании задолженности специалисты столкнулись с проблемой отсутствия части информации о собственниках помещений в Едином государственном реестре недвижимости. В связи с этим невозможно взыскать долг в размере 200 млн рублей, в том числе с Минобороны РФ, граждан, приватизировавших жилье до 1998 года. Также осложнили работу длительные сроки рассмотрения заявлений судебными органами.

По словам Кулешова, собираемость взносов на капремонт в 2020 году составила 108,3%, по сравнению с 2019 годом показатель вырос на 15%. В 2020 году капремонт провели в 515 из 525 запланированных многоквартирных домов, со счета регионального оператора на эти цели было израсходовано 1,6 млрд рублей, на начало 2021 года остаток средств на счете составил 389 млн рублей, что примерно в четыре раза меньше прошлогоднего показателя. В 2021 году планируется выполнить работы в 634 домах.

Как ранее сообщал ТАСС, около 33 млрд рублей на счете Фонда содействия реформированию ЖКХ не используются регионами Сибирского федерального округа. Наибольший объем неиспользованных средств в Красноярском крае - 11,3 млрд рублей, в Иркутской области - 5,5 млрд рублей, в Кемеровской области - 3,9 млрд рублей.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в которых проживает 63% населения страны.