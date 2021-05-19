Почти 1 000 жителей Алтайского края расселят из аварийного жилья в 2021 году

БАРНАУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Около 800 млн рублей потратят в Алтайском крае в 2021 году на расселение из аварийного жилья почти 1 000 жителей. Всего в крае расселено 30% жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщил на заседании регионального правительства в среду министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

"В крае 120 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Расселено почти 35 тыс. кв. м жилья, 2 тыс. 264 человека, это 30% от общего объема. В этом году у нас стоят планы расселить 13 тыс. 600 кв. м аварийного жилья, в котором проживают 973 человека. На эти цели выделено 777 млн рублей, из которых 99% - средства федерального бюджета - Фонда содействия реформированию ЖКХ", - сказал министр.

По его словам, всего до Минстроя края в 2021 году на реализацию всех программ доведено 11 млрд 925 млн рублей бюджетных ассигнований, что почти на 40% выше уровня прошлого года. Отдельно Гилев остановился на строительстве и проектировании объектов социальной сферы. Так, в этом году в регионе на 67 объектов запланировано потратить 4 млрд 993 млн рублей.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил Гилеву провести мониторинг ситуации, связанной с озабоченностью представителей строительной отрасли растущими ценами на металлоизделия при строительстве таких объектов.

"Я бы хотел остановиться на ситуации с металлоизделиями и рядом позиций, которые стройкомплексом активно потребляются. У меня пока нет конкретных фактов, но есть тревожные сигналы и общее настроение в отрасли. Это приводит к тому, что кое-где исполнители государственных и муниципальных подрядов оказываются в ступоре и начинают сомневаться в своей возможности по заявленным ценам выполнить работы. Нужно понять, есть ли риски того, что кто-то работу будет останавливать в поисках возможных вариантов разрешения ситуации или уходить с объектов", - подчеркнул Томенко.

В январе Гилев выражал озабоченность повышением цен на металл и возможным удорожанием строительства. Министр выразил надежду, что на федеральном уровне будут приняты квоты и запретительные меры, так как рост цен на металл может спровоцировать рост себестоимости в строительстве.