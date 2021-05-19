Росприроднадзор проверит информацию о незаконном сливе отходов с Байкальского ЦБК

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 19 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор проверит качество рекультивации карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), проведенной еще во время работы предприятия, а также информацию о незаконных сбросах загрязненной воды из нерекультивированных шламонакопителей в 2020 году. Об этом сообщила журналистам в среду глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время рабочей поездки на БЦБК.

Как сообщил во время осмотра карт-накопителей в среду губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сейчас распространяется информация, что в 2020 году, когда понижали уровень надшламовых вод, власти Байкальска сливали эти отходы на участки земли, где была проведена рекультивация еще в годы работы комбината. Для того, чтобы проверить или опровергнуть эту информацию, губернатор пригласил Радионову и специалистов Росприроднадзора.

"На сегодня все карты на слуху, это 15 и 16 карты, здесь была проведена рекультивация еще в бытность эксплуатации БЦБК, мы не знаем по какой технологии, но на сегодняшний момент мы видим рекультивированный участок, визуально он выглядит экологично. Сейчас мы в рамках рейда проведем заборы проб, из чего состоит грунт. Никаких работ здесь не ведется, эксплуатация не производится", - сказала Радионова.

Как уточнил журналистам Кобзев, во время проверки будет установлено, как была проведена рекультивация, остались ли опасные вещества, был ли в 2020 году произведен слив. "Нужно закрыть эту тему - было или не было. Я не думаю, что администрация города заинтересована в таком мошенничестве, но, как говорится, доверяй, но проверяй", - отметил губернатор.

В Иркутской области из-за паводков возникает угроза переполнения шламонакопителей БЦБК и утечки отходов бывшего комбината в озеро Байкал. В связи с этим в 2020 году в накопителях понижали уровень надшламовых вод, эту работу продолжат в 2021 году. В городе Байкальск с 13 апреля 2021 года введен режим ЧС. Сообщалось, что правительство РФ выделит Иркутской области из резервного фонда 363 млн рублей на покупку оборудования, с помощью которого будут понижать уровень надшламовых вод в картах-накопителях отходов БЦБК.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.