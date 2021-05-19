Хуснуллин назвал завышенной стоимость строительства первой очереди метро Красноярска

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске завышена и нуждается в корректировке. Об этом заявил на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее власти региона отмечали, что стоимость строительства первой очереди метрополитена составит 114 млрд рублей. Губернатор края Александр Усс сообщал ТАСС, что возобновление строительства метро в городе может начаться в конце текущего года.

"В городах-миллиониках надо постараться начатые проекты с минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они [регионы] называют <…> Я туда [в Красноярск] уже договорился отправить своих проектировщиков и считаю, что заявленная сумма в 100 млрд достаточно большая, мы найдем решение более дешевое, более оптимальное", - сообщил вице-премьер.

Хуснуллин привел в пример Челябинск, где удалось оптимизировать стоимость проекта. Он отметил, что с технологической точки зрения нельзя бросать прорытые для метрополитена тоннели и шахты. "Вы сказали, что нельзя бросать. Но ведь бросили же в свое время", - отметил президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер пояснил, что тогда вопрос строительства метро был переложен на региональный уровень, а у субъекта не хватало финансовых средств для этого.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В настоящее время проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.