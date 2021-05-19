Почти 70 человек эвакуировали из трех сел в Красноярском крае из-за подтопления

ТАСС, 19 мая. Три населенных пункта подтопило в Красноярском крае, эвакуировали 69 человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день наиболее сложная обстановка сложилась в трех населенных пунктах Ермаковского района: село Ермаковское, Григорьевка, Нижнеусинкое. В зоне подтопления находится 73 приусадебных участка, подтоплены 20 жилых домов. Заблаговременно эвакуированы 69 человек, из них 18 детей", - сказали в пресс-службе, добавив, что люди размещены у родственников.

В МЧС отметили, что на месте развернуты три пункта временного размещения населения. Для мониторинга обстановки применяются беспилотные летательные аппараты. Задействована группировка более 100 человек и более 40 единиц техники и плавсредств.

Жизнеобеспечение местного населения организовано. Паводковая обстановка в крае находится под контролем ГУ МЧС России и правительства Красноярского края.

В связи с прохождением циклона и выпадением интенсивных осадков на территории южных и центральных районов Красноярского края и возможным ухудшением паводковой обстановки, связанной с подъемом уровня воды в реках и подтоплением населенных пунктов, переливов дорог краевого и муниципального значения заранее неблагоприятный прогноз был доведен до органов местного самоуправления и сил РСЧС края.