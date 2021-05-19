В моногороде на Байкале рассчитывают запустить новую котельную в 2023 году

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 19 мая. /ТАСС/. Власти моногорода Байкальска Иркутской области, где угольная ТЭЦ находится в аварийном состоянии, рассчитывают, что новый теплоисточник будет построен к отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом в среду сообщил заместитель главы города Андрей Должиков во время посещения главой Росприроднадзора Светланой Радионовой площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Байкальск с населением 12,5 тыс. человек, который находится на берегу Байкала, обеспечивает теплом угольная ТЭЦ остановленного в 2013 году БЦБК. После остановки предприятия ТЭЦ была передана муниципалитету. Ее износ превышает 70%, главный корпус может обрушиться в любой момент. Байкальск относится к городам с высоким риском нарушения энергоснабжения.

"Рассчитываем в 2023-2024 [годах] зайти в новый отопительный сезон на новом теплоисточнике", - сказал Должиков, уточнив, что существующий теплоисточник будет демонтирован, на его месте построят новый.

Как сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, стоимость реконструкции котельной в Байкальске составит более 4 млрд рублей. "Вопрос с источником финансирования - вы знаете, что это федеральный бюджет, более 4 млрд рублей это будет стоить. Здесь решение не только мое как губернатора, но и межведомственной рабочей группы, так как вся территория уже находится в зоне федеральных министерств, на контроле у председателя правительственной комиссии", - сказал Кобзев.

Губернатор уточнил, что власти готовы приступить к строительству в 2021 году. По его словам, заключены предварительные соглашения с лесозаготовителями Иркутской области о поставках топлива. В качестве основного топлива рассматривают пеллеты, в качестве резервного, для аварийных ситуаций - уголь.

Светлана Радионова отметила, что проект реконструкции теплоисточника будет проходить экологическую экспертизу, и специалисты оценят, в том числе, топливо, которое планируется использовать на котельной. "Экспертный состав, который будет проводить экологическую экспертизу, оценит необходимость резервного топлива, в каком объеме, в каких масштабах и пропорциях это должно быть. Но мы понимаем, что резервное - это именно резервное. Надеемся, что новый объект будет безаварийный", - сказала Радионова.