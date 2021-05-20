Суд отложил снятие запрета на продажу имущества крупного завода станков в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области отложил рассмотрение заявления владельца компании-банкрота "Стиллайн" об имеющихся разногласиях между кредиторами и конкурсным управляющим, в рамках которого был наложен запрет на продажу имущества одного из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков "Тяжстанкогидропресс" (принадлежит "Стиллайну"). Заседание состоится 7 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе арбитражного суда.

"Заявление объединили с заявлением ООО "БКС Банк". Рассмотрение отложено на 7 июня", - сказала собеседница агентства.

Владелец компании "Стиллайн" Николай Степакин в середине апреля обратился в арбитражный суд с заявлением о разногласиях между арбитражным управляющим и кредиторами, должником, представителем работников должника. По его мнению, решение о продаже имущества было принято до окончания инвентаризации и оценки с нарушением требований закона о банкротстве. Запрет на продажу имущества будет действовать до вынесения решения по данному спору.

Имущество "Тяжстанкогидропресса" выставлено на торги в рамках процедуры конкурсного производства компании "Стиллайн". Начальная цена продажи имущества - 426,7 млн рублей. На торги выставлены в том числе два земельных участка на улице Сибиряков-Гвардейцев общей площадью 45 тыс. кв. м, два корпуса обдирки общей площадью почти 18 тыс. кв. м, инженерные системы, производственные площадки и подстанции. Торги назначены на 26 мая.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.