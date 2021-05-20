Роспотребнадзор назвал причину отравления жителей Хакасии

ТАСС, 20 мая. Причиной пищевого отравления, с жалобами на которое ранее обратились несколько жителей в Орджоникидзевском районе Хакасии, стало несоответствие качества воды централизованного водоснабжения установленным нормам. Об этом в четверг сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

В районную больницу 12 и 13 мая обратились восемь детей и три взрослых жителей района с жалобами на расстройство пищеварения. При этом 10 человек проживают в селе Копьево, один - в поселке Июс. По информации регионального Минздрава, тяжелых случаев отравления не зафиксировано. Следственный комитет начал проверку по фактам обращений жителей.

"В ходе эпидемиологического расследования установлено, что формирование очага острой кишечной инфекции обусловлено реализацией водного фактора. В рамках плановой проверки ресурсоснабжающей организации МКП "Копьевское ЖКХ" установлено, что перед подачей населению вода не проходит проектную водоподготовку. По результатам лабораторных исследований выявлено несоответствие воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, организация будет привлечена к административной ответственности. Также управление провело дозированное хлорирование емкостей водозаборных колодцев поселка Копьево, усилило дезинфекционный режим на социально значимых объектах, дезинфицировало пищеблок и столовую школы, учащиеся которой получили отравление, организовало обход населения врачами. Также в связи с осложнением паводковой ситуации в республике ведомство рекомендовало использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду.