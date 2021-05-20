Власти Приангарья будут решать вопрос с жильем для погорельцев из Дальнего индивидуально

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Жилищный вопрос погорельцев из поселка Дальний в Иркутской области, где из-за пожара домов лишись 18 человек, будет решаться индивидуально с каждой семьей, так как некоторые из них хотят остаться, а другие уехать. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Ко мне идут обращения в социальных сетях. Кто-то хочет увезти своих родителей, там много пожилых людей, кто-то хочет остаться, заново отстроиться. Поэтому будем индивидуально работать с каждым", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

На следующей неделе погорельцам окажут финансовую помощь за счет средств резервного фонда областного правительства.

Пожар в поселке Дальний, где было 48 домов с населением 68 человек, произошел днем в среду и был ликвидирован утром в четверг. Первыми тушить возгорание начали местные жители. К месту происшествия были направлены авиация, аэромобильные отряды МЧС и Авиалесоохраны, пожарные. Площадь пожара составила 4,2 тыс. кв. м. Сгорели девять жилых домов и 19 нежилых, 20 домов удалось спасти. Из людей никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло во время сварочных работ. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

Дальний уже переживал крупный пожар ранее. В мае 2014 года в поселке сгорели 22 дома. Тогда огонь пришел из леса.